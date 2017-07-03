Президент Франции намерен отменить режим ЧС к осени этого года

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что планирует вскоре отменить режим ЧС, введенный его предшественником Франсуа Олландом для борьбы против терроризма.

"Я верну французам их свободы, отменив к осени режим чрезвычайной ситуации", - сказал он, выступая перед членами парламента.

В то же время, глава государства выразил надежду, что сможет надежно защитить сограждан от террористической угрозы.

"Уголовный кодекс и возможности судебной системы в их нынешнем виде способны помочь нам уничтожить наших врагов (террористов - ИФ). Кроме того, я хотел бы, чтобы парламент одобрил меры, который бы сделал сильнее защиту наших свобод", - добавил президент Франции.