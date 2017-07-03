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Дальнее зарубежье 03.07.2017 19:54

Президент Франции намерен отменить режим ЧС к осени этого года

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что планирует вскоре отменить режим ЧС, введенный его предшественником Франсуа Олландом для борьбы против терроризма.

"Я верну французам их свободы, отменив к осени режим чрезвычайной ситуации", - сказал он, выступая перед членами парламента.

В то же время, глава государства выразил надежду, что сможет надежно защитить сограждан от террористической угрозы.

"Уголовный кодекс и возможности судебной системы в их нынешнем виде способны помочь нам уничтожить наших врагов (террористов - ИФ). Кроме того, я хотел бы, чтобы парламент одобрил меры, который бы сделал сильнее защиту наших свобод", - добавил президент Франции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]