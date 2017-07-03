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Дальнее зарубежье 03.07.2017 18:45

ДТП с рейсовым автобусом в Баварии привело к гибели 18 человек

По меньшей мере, 18 человек стали жертвами автоаварии с участием рейсового автобуса в Баварии на юге Германии, пишет в понедельник немецкая газета "Вохенблатт".

Еще не менее 30 человек получили травмы и были направлены в близлежащие больницы. При этом двое из них получили ранения, которые угрожают их жизни.

Пламя, охватившее автобус после ДТП, было настолько сильным, что от транспортного средства остался лишь металлический каркас, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус, в котором находились 46 пассажиров и двое водителей, попал в ДТП в Баварии и загорелся.

На месте происшествия по-прежнему проводятся поисково-спасательные работы, трасса перекрыта.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]