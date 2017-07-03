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Макроэкономика 03.07.2017 18:57

Азербайджан представил в ООН отчет о планах в рамках устойчивого развития до 2030 года

Азербайджан представил в Экономический и социальной совет ООН (ECOSOC) Добровольный национальный отчет в рамках устойчивого развития, отмечается в сообщении министерства экономики.

"Азербайджан ранее присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития, определяющий план деятельности госорганов для устойчивого развития на период до 2030 года", - отмечается в сообщении ведомства.

В связи с этим, Азербайджан был включен в число 44 стран, которые представят соответствующий отчет в этом направлении.

"Азербайджан завершил работу над проектом отчета, и Координационный Совет представил документ в ECOSOC. С текстом документа можно ознакомиться на сайте ООН (www.sustainabledevelopment.un.org)", - отмечается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: ООН, РАЗВИТИЕ, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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