Азербайджан представил в ООН отчет о планах в рамках устойчивого развития до 2030 года

Азербайджан представил в Экономический и социальной совет ООН (ECOSOC) Добровольный национальный отчет в рамках устойчивого развития, отмечается в сообщении министерства экономики.
"Азербайджан ранее присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития, определяющий план деятельности госорганов для устойчивого развития на период до 2030 года", - отмечается в сообщении ведомства.
В связи с этим, Азербайджан был включен в число 44 стран, которые представят соответствующий отчет в этом направлении.
"Азербайджан завершил работу над проектом отчета, и Координационный Совет представил документ в ECOSOC. С текстом документа можно ознакомиться на сайте ООН (www.sustainabledevelopment.un.org)", - отмечается в сообщении.
А.Азизов
Total заключила контракт с Тегераном почти на $5 млрд
Сирийские военные прекращают боевые действия до 6 июля в южных регионах страны
Президент Азербайджана заявил, что рассчитывает на Трампа в урегулировании карабахского конфликта
В Индии за полдня посадили 66 млн деревьев
Губернатора Нью-Джерси раскритиковали за отдых на закрытом им же пляже
Tesla начнет производство Model 3 на две недели раньше срока - Маск
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
ВБ выделит Узбекистану $295 млн на проекты по мелиорации и животноводству
Афины требуют вывода турецких войск с севера Кипра
Шестеро пожарных пострадали при тушении лесного пожара в Португалии
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»