Азербайджан представил в ООН отчет о планах в рамках устойчивого развития до 2030 года

Азербайджан представил в Экономический и социальной совет ООН (ECOSOC) Добровольный национальный отчет в рамках устойчивого развития, отмечается в сообщении министерства экономики.

"Азербайджан ранее присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития, определяющий план деятельности госорганов для устойчивого развития на период до 2030 года", - отмечается в сообщении ведомства.

В связи с этим, Азербайджан был включен в число 44 стран, которые представят соответствующий отчет в этом направлении.

"Азербайджан завершил работу над проектом отчета, и Координационный Совет представил документ в ECOSOC. С текстом документа можно ознакомиться на сайте ООН (www.sustainabledevelopment.un.org)", - отмечается в сообщении.

А.Азизов