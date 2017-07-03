Авиакомпания Pegas Fly откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Баку, говорится на сайте аэропорта.
Заявленная дата начала полетов — 27 июля. Других подробностей на сайте не приводится.
В начале февраля министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что Азербайджан согласовал полеты российских авиакомпаний из "Жуковского". "По Азербайджану, насколько мне известно, все вопросы решены", - говорил глава Минтранса. Изначально Pegas Fly планировала начать регулярные полеты из "Жуковского" в Баку 14 марта.
Подмосковный аэропорт "Жуковский" открылся в мае 2016 г., первый рейс принял в сентябре. На сегодня в аэропорту обслуживаются российские Pegas Fly и "Уральские авиалинии", киргизские Air Manas и Avia Traffic Company, "Белавиа" (Белоруссия), а также турецкие Onur Air и SunExpess.
Сообщалось, что этим летом из "Жуковского" планируют начать полеты еще несколько перевозчиков.
В 2016 году "Жуковский" обслужил около 53 тыс. человек против прогноза менеджмента в 350-400 тыс. человек. В 2017 г. руководство аэропорта рассчитывает довести пассажиропоток до 1,5 млн человек.
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