Авиакомпания Pegas Fly откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Баку, говорится на сайте аэропорта.

Заявленная дата начала полетов — 27 июля. Других подробностей на сайте не приводится.

В начале февраля министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что Азербайджан согласовал полеты российских авиакомпаний из "Жуковского". "По Азербайджану, насколько мне известно, все вопросы решены", - говорил глава Минтранса. Изначально Pegas Fly планировала начать регулярные полеты из "Жуковского" в Баку 14 марта.

Подмосковный аэропорт "Жуковский" открылся в мае 2016 г., первый рейс принял в сентябре. На сегодня в аэропорту обслуживаются российские Pegas Fly и "Уральские авиалинии", киргизские Air Manas и Avia Traffic Company, "Белавиа" (Белоруссия), а также турецкие Onur Air и SunExpess.

Сообщалось, что этим летом из "Жуковского" планируют начать полеты еще несколько перевозчиков.

В 2016 году "Жуковский" обслужил около 53 тыс. человек против прогноза менеджмента в 350-400 тыс. человек. В 2017 г. руководство аэропорта рассчитывает довести пассажиропоток до 1,5 млн человек.