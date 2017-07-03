Корабли и воинские части Каспийской флотилии подняты по тревоге для экстренного выхода в море

Учения по противовоздушной обороне провели экипажи кораблей Каспийской флотилии, поднятые по сигналу учебной тревоги, в ходе тренировки отрабатывается подготовка к ведению боевых действий, сообщает в понедельник штаб Южного военного округа (ЮВО)
"Экипажи кораблей при получении сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности отработали экстренную подготовку кораблей к выходу в море и применению оружия. Провели корабельные учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования", - сказано в сообщении пресс-службы ЮВО, поступившем в "Интерфакс-АВН".
Также отрабатываются вопросы взаимодействия, чёткого и своевременного обмена информацией между группами и постами пунктов управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей при выполнении задач по предназначению и подготовке к ведению боевых действий, сообщает штаб ЮВО.
Отмечается, что тренировка плановая, к ней тренировке привлечены около тысячи военнослужащих, более 10 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 150 единиц боевой и специальной техники.
Сообщается также, что батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Дагестане, "подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач".
"На данный момент личный состав батальонов отработал получение внезапной команды на подъём по тревоге, подготовил военную технику к совершению марша и выходу из парков. Затем вся военная техника морских пехотинцев покинула военные городки и начала переход в назначенные районы сосредоточения. По прибытии в районы личный состав займётся отработкой мероприятий по развёртыванию командных пунктов и инженерному оборудованию позиций", - информирует штаб округа.
Проверка боевой готовности проводится под руководством командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука.
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