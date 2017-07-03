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Дальнее зарубежье 03.07.2017 20:48

Президент Украины Порошенко надеется на усиление и расширение санкций США против РФ

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в ходе которой стороны обсудили усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между странами, помощь в укреплении обороноспособности Украины и санкции против Российской Федерации.

"П.Порошенко выразил надежду, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США, которая, в частности предусматривает усиление и расширение санкций против России", - сообщает в понедельник пресс-служба главы Украинского государства.

В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

П.Порошенко проинформировал конгрессменов о ситуации в Донбассе и действиях пророссйиских вооруженных формирований.

"В связи с этим была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь американская делегация высоко оценила итоги визита президента Украины в Вашингтон 20-21 июня этого года.

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Тэги: ПОРОШЕНКО, США, САНКЦИИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]