Президент Украины Порошенко надеется на усиление и расширение санкций США против РФ

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в ходе которой стороны обсудили усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между странами, помощь в укреплении обороноспособности Украины и санкции против Российской Федерации.
"П.Порошенко выразил надежду, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США, которая, в частности предусматривает усиление и расширение санкций против России", - сообщает в понедельник пресс-служба главы Украинского государства.
В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
П.Порошенко проинформировал конгрессменов о ситуации в Донбассе и действиях пророссйиских вооруженных формирований.
"В связи с этим была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении пресс-службы.
В свою очередь американская делегация высоко оценила итоги визита президента Украины в Вашингтон 20-21 июня этого года.
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