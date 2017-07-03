Президент Украины Порошенко надеется на усиление и расширение санкций США против РФ

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, в ходе которой стороны обсудили усиление инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между странами, помощь в укреплении обороноспособности Украины и санкции против Российской Федерации.

"П.Порошенко выразил надежду, что Палата представителей США поддержит недавнюю законодательную инициативу Сената США, которая, в частности предусматривает усиление и расширение санкций против России", - сообщает в понедельник пресс-служба главы Украинского государства.

В этом контексте обсуждались также вопросы укрепления обороноспособности Украины, активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

П.Порошенко проинформировал конгрессменов о ситуации в Донбассе и действиях пророссйиских вооруженных формирований.

"В связи с этим была отмечена необходимость сохранения и усиления международных санкций в отношении РФ до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь американская делегация высоко оценила итоги визита президента Украины в Вашингтон 20-21 июня этого года.