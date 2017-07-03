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Это интересно 03.07.2017 21:19

Губернатора Нью-Джерси раскритиковали за отдых на закрытом им же пляже

Губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи подвергся резкой критике за семейный отдых на пляже, который он ранее закрыл для публичного посещения, сообщает в понедельник телерадиокорпорация Би-би-си.

После того, как в интернет попали фотографии губернатора на общественном пляже, на него обрушился шквал критики со стороны СМИ.

К.Кристи сначала утверждал, что провел весь день на работе, а его семья - в резиденции. Но после того как ему сообщили о фотографиях, его представитель Брайан Мюррей подтвердил, что губернатор Нью-Джерси с семьей действительно был там.

По словам Б.Мюррея, К.Кристи пробыл на пляже недолго, там он разговаривал со своей семьей, прежде чем отправиться в офис.

Других людей, пытавшихся попасть на пляж, выгнала оттуда полиция.

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Тэги: США, ГУБЕРНАТОР, ПЛЯЖ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]