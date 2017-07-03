В Индии за полдня посадили 66 млн деревьев

В Индии в рамках крупномасштабной экологической акции около 1,5 млн добровольцев высадили за полдня более 66 млн деревьев вдоль реки Нармада в штате Мадхья-Прадеш, сообщает в понедельник газета "Индепендент".

Наблюдатели от Книги рекордов Гиннесса следили за этой экологической акцией. В ближайшее время они примут решение о признании или о непризнании рекорда.

В прошлом году добровольцы из индийского штата Уттар-Прадеш установили мировой рекорд, посадив более 50 млн деревьев за один день.

Индия стоит на четвертом месте по объему выбросов углекислого газа в атмосферу. В соответствии с Парижским соглашением по климату Индия обязалась увеличить площадь лесов на 95 млн гектаров до 2030 года в целях борьбы с изменением климата.