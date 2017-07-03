Нефть дорожает 8-ую сессию подряд, цена Brent выросла до $49,4 за баррель

Цены на нефть активно поднимаются в понедельник, демонстрируя рост на протяжении восьми дней торгов подряд, на сигналах снижения активности в нефтедобывающем секторе США.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 поднялась на $0,62 (1,27%) - до $49,39 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к указанному времени на $0,69 (1,5%) - до $46,73 за баррель.

Как сообщила в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, количество нефтяных буровых установок в эксплуатации в США на минувшей неделе снизилось на две единицы, до 756. Сокращение было первым за 24 недели и вторым с начала текущего года.

Кроме того, добыча в Штатах на предыдущей неделе упала на 100 тыс. баррелей в сутки.

"Неожиданное падение добычи в США и снижение числа действующих буровых установок могут смягчить опасения, что Штаты слишком активно наращивают добычу, - говорит аналитик UBS AG Джованни Стауново. - Соблюдение условий сделки ОПЕК+ и сокращение запасов топлива в США могут вызвать повышение цен на нефть в ближайшие недели".

Тем временем министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби отметил, что не видит необходимости в еще большем сокращении добычи, и подтвердил намерение увеличить нефтедобывающие мощности до 5 млн баррелей в сутки к концу года, даже если цены на нефть снизятся.