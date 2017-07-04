В Астане на переговорах по сирийскому урегулированию планируется подписание документов, связанных с реализацией меморандума о создании зон деэскалации, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Все итоговые документы, если они будут согласованы странами-гарантами, их содержание будет в основном связано с реализацией меморандума о создании 4 зон деэскалации",- сказал министр журналистам во вторник.

"В настоящее время делегации и ведут переговоры на двусторонней основе, завтра 5 июля планируется продолжение переговоров, которые пройдут в отеле "Риксос", на которых будут выработаны окончательные решения по вопросам повестки дня", - сказал министр.

Он пояснил, что, прежде всего, речь идет о вопросах, "как реализовать меморандум о создании четырех зон деэскалации".

"Безусловно, в плане реализации этого меморандума ключевое значение имеют такие вопросы, как определение границ этих зон, а также определение, это, прежде всего, касается стран-гарантов, и обсуждение между ними вопроса о контроле над функционированием этих зон. Как вы помните, в меморандуме упомянуто, что вдоль границ зон деэскалации должны быть установлены контрольно-пропускные пункты и наблюдательные пункты", - сказал глава МИД Казахстана.

Также планируется обсудить вопросы о разминировании культурных объектов на территории Сирии, которые находятся под гарантией ЮНЕСКО.