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СНГ 04.07.2017 09:12

Спецпредставитель ООН по Сирии де Мистура присоединился к переговорному процессу в рамках "Астана-5"

В переговорном процессе в рамках "Астаны-5" участвует спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Ранее к заседанию рабочей группы по деэскалации в Сирии, проходящей с участием стран-гарантов, присоединился глава делегации САР Башар Джаафари.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что Стаффан де Мистура прибыл в Астану на очередной раунд переговоров под утро.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ООН, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]