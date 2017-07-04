В переговорном процессе в рамках "Астаны-5" участвует спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Ранее к заседанию рабочей группы по деэскалации в Сирии, проходящей с участием стран-гарантов, присоединился глава делегации САР Башар Джаафари.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что Стаффан де Мистура прибыл в Астану на очередной раунд переговоров под утро.
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