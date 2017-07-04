США отслеживали полет северокорейской ракеты в течение 37 минут - командование

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) вело наблюдение за пущенной КНДР баллистической ракетой в течение 37 минут, говорится в заявлении Тихоокеанского командования США.

"NORAD пришло к выводу, что пущенная Северной Кореей ракета не представляла угрозы для Северной Америки", - отмечается в нем и указывается, что это была ракета среднего радиуса действия.

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере написал: "Не могу поверить, что Южная Корея... и Япония будут и впредь сносить такое".

Он также отметил, что рассчитывает на то, что Китай "предпримет жесткие действия, и положит конец таким глупостям раз и навсегда".

Д.Трамп, коснувшись лично северокорейского лидера Ким Чен Ына, написал: "Неужели этому парню в этой жизни больше нечем заняться?"

Решительный протест заявило КНДР правительство Японии в связи очередным пуском баллистической ракеты, сообщил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга.

"Мы считаем, что такие действия Северной Кореи непозволительны, решительно осуждаем их и заявляем твердый протест", - заявил он на брифинге в Токио.

Он также отметил, что ракетные пуски Северной Кореи не только являются грубым нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих КНДР пуски ракет с применением баллистических технологий, но и представляют собой угрозу безопасности воздушному и морскому сообщению в регионе.

Премьер-министр Японии Синзо Абэ после сообщений о ракетном пуске заявил, что на предстоящем в Гамбурге 7-8 июля саммите G20 он намерен призвать Россию и Китай занять более "конструктивную" позицию в связи с северокорейской ракетной проблемой.

Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты во вторник, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного образца в сторону Восточно-Китайского моря... около 09:40 (по местному времени, 03:40 мск)", - говорится в сообщении.

По данным южнокорейских военных, ракета преодолела расстояние около 930 км.