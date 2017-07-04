Япония заявила Северной Корее протест в связи с пуском баллистической ракеты

Решительный протест заявило КНДР правительство Японии в связи очередным пуском баллистической ракеты, сообщил генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга.

"Мы считаем, что такие действия Северной Кореи непозволительны, решительно осуждаем их и заявляем твердый протест", - заявил он на брифинге в Токио.

Он также отметил, что ракетные пуски Северной Кореи не только являются грубым нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих КНДР пуски ракет с применением баллистических технологий, но и представляют собой угрозу безопасности воздушному и морскому сообщению в регионе.

Премьер-министр Японии Синзо Абэ после сообщений о ракетном пуске заявил, что на предстоящем в Гамбурге 7-8 июля саммите G20 он намерен призвать Россию и Китай занять более "конструктивную" позицию в связи с северокорейской ракетной проблемой.

Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты во вторник, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного образца в сторону Восточно-Китайского моря... около 09:40 (по местному времени, 03:40 мск)", - говорится в сообщении.

Сообщение о пуске было подтверждено министерством обороны Японии. Японские власти позднее проинформировали, что ракета, пролетев около 40 минут, упала, предположительно, в японской исключительной экономической зоне, как это случалось ранее.

Наблюдатели обращают внимание, что пуск ракеты был произведен в канун саммита G20, где, как свидетельствуют сообщения СМИ, северокорейскую проблему будут активно поднимать Соединенные Штаты.