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Дальнее зарубежье 04.07.2017 09:48

Генсек ООН назначил руководителя группы по расследованию преступлений в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Катрин Марчи-Уэль, бывшую судью из Франции, руководителем группы, которая займется расследованием преступлений в Сирии, сообщил представитель генсека.

Ранее К.Марчи-Уэль работала в должности омбудсмена Совета безопасности всемирной организации, отслеживающего выполнение санкций ООН против ИГИЛ и "Аль-Каиды", а также международным судьей миссии ООН в Косово.

Генассамблея ООН проголосовала за формирование нового органа по расследованию наиболее серьезных нарушений международного права в Сирии в 2016 году, чтобы "тесно координировать усилия" с независимой международной комиссией по расследованию в Сирии.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, СУДЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]