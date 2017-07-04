Генсек ООН назначил руководителя группы по расследованию преступлений в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил Катрин Марчи-Уэль, бывшую судью из Франции, руководителем группы, которая займется расследованием преступлений в Сирии, сообщил представитель генсека.

Ранее К.Марчи-Уэль работала в должности омбудсмена Совета безопасности всемирной организации, отслеживающего выполнение санкций ООН против ИГИЛ и "Аль-Каиды", а также международным судьей миссии ООН в Косово.

Генассамблея ООН проголосовала за формирование нового органа по расследованию наиболее серьезных нарушений международного права в Сирии в 2016 году, чтобы "тесно координировать усилия" с независимой международной комиссией по расследованию в Сирии.