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Дальнее зарубежье 04.07.2017 09:58

Трамп встретится с Меркель перед началом саммита G20 - офис канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу перед открытием саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, сообщил представитель германского правительства Штефан Зиберт.

Он отметил, что встреча состоится "наиболее вероятно, в четверг вечером".

Саммит пройдет в пятницу и субботу.

Ранее Белый дом анонсировал, что на встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся "климата, женского предпринимательства, торговли и перепроизводства стали".

В сообщении Белого дома также говорилось, что "президент заявил, что надеется оказать канцлеру Меркель помощь в том, чтобы саммит прошел успешно".

Наблюдатели отмечают, что встреча будет достаточно напряженной в связи с тем, что Д.Трамп объявил о выходе США из соглашения по климату, а А.Меркель в ходе встреч с европейскими партнерами заверила в твердой приверженности соглашению.

Она, в частности, сказала, что "различия (в позициях - ИФ) очевидны, и было бы нечестно скрывать это, я и не буду этого делать". При этом канцлер заявила, что выход США из парижского соглашения по климату вынуждает Европу "быть как никогда решительной".

"Мы знаем позицию правительства США и не рассчитываем, что все изменится за двухдневное пребывание в Гамбурге", - отметила А.Меркель, добавив, что не следует питать надежд на то, что итоговое коммюнике саммита "будет принято единогласно".

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]