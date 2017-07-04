Трамп встретится с Меркель перед началом саммита G20 - офис канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу перед открытием саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, сообщил представитель германского правительства Штефан Зиберт.

Он отметил, что встреча состоится "наиболее вероятно, в четверг вечером".

Саммит пройдет в пятницу и субботу.

Ранее Белый дом анонсировал, что на встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся "климата, женского предпринимательства, торговли и перепроизводства стали".

В сообщении Белого дома также говорилось, что "президент заявил, что надеется оказать канцлеру Меркель помощь в том, чтобы саммит прошел успешно".

Наблюдатели отмечают, что встреча будет достаточно напряженной в связи с тем, что Д.Трамп объявил о выходе США из соглашения по климату, а А.Меркель в ходе встреч с европейскими партнерами заверила в твердой приверженности соглашению.

Она, в частности, сказала, что "различия (в позициях - ИФ) очевидны, и было бы нечестно скрывать это, я и не буду этого делать". При этом канцлер заявила, что выход США из парижского соглашения по климату вынуждает Европу "быть как никогда решительной".

"Мы знаем позицию правительства США и не рассчитываем, что все изменится за двухдневное пребывание в Гамбурге", - отметила А.Меркель, добавив, что не следует питать надежд на то, что итоговое коммюнике саммита "будет принято единогласно".