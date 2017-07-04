Трамп встретится с Меркель перед началом саммита G20 - офис канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу перед открытием саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, сообщил представитель германского правительства Штефан Зиберт.
Он отметил, что встреча состоится "наиболее вероятно, в четверг вечером".
Саммит пройдет в пятницу и субботу.
Ранее Белый дом анонсировал, что на встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся "климата, женского предпринимательства, торговли и перепроизводства стали".
В сообщении Белого дома также говорилось, что "президент заявил, что надеется оказать канцлеру Меркель помощь в том, чтобы саммит прошел успешно".
Наблюдатели отмечают, что встреча будет достаточно напряженной в связи с тем, что Д.Трамп объявил о выходе США из соглашения по климату, а А.Меркель в ходе встреч с европейскими партнерами заверила в твердой приверженности соглашению.
Она, в частности, сказала, что "различия (в позициях - ИФ) очевидны, и было бы нечестно скрывать это, я и не буду этого делать". При этом канцлер заявила, что выход США из парижского соглашения по климату вынуждает Европу "быть как никогда решительной".
"Мы знаем позицию правительства США и не рассчитываем, что все изменится за двухдневное пребывание в Гамбурге", - отметила А.Меркель, добавив, что не следует питать надежд на то, что итоговое коммюнике саммита "будет принято единогласно".
Армения подвергла позиции ВС Азербайджана минометному обстрелу – Минобороны
Total заключила контракт с Тегераном почти на $5 млрд
Сирийские военные прекращают боевые действия до 6 июля в южных регионах страны
Минэкономики Азербайджана выбрало консультантов для развития СЭЗ
Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель
В Индии за полдня посадили 66 млн деревьев
Губернатора Нью-Джерси раскритиковали за отдых на закрытом им же пляже
Tesla начнет производство Model 3 на две недели раньше срока - Маск
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»