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    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

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ТЭК 04.07.2017 09:14

Цена нефти WTI по итогам торгов 3 июля - $47,07

03.07.2017
Нефть Цена, Предыдущее Изменение
закрытие закрытие
WTI(aug) 47.07 46.04 1.03
Brent(sep) 49.68 48.77 0.91

Цена указана в долларах за 1 баррель

WTI - фьючерсный контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX)

Brent - фьючерсный контракт на бирже ICE Futures (Лондон)

По данным информационного агентства Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ФЬЮЧЕРСЫ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]