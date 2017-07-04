Цена нефти WTI по итогам торгов 3 июля - $47,07

|03.07.2017
|Нефть
|Цена,
|Предыдущее
|Изменение
|закрытие
|закрытие
|WTI(aug)
|47.07
|46.04
|1.03
|Brent(sep)
|49.68
|48.77
|0.91
Цена указана в долларах за 1 баррель
WTI - фьючерсный контракт на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX)
Brent - фьючерсный контракт на бирже ICE Futures (Лондон)
По данным информационного агентства Bloomberg.
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