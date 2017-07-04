Агролизинг выбрал Азерсыгорта страховщиком удобрений и гербицидов

ОАО "Агролизинг" определилось со страховщиком минеральных удобрений и гербицидов, приобретаемых обществом в течение 2017 года, говорится в сообщении компании.
"По итогам опроса котировок, для страхования удобрений и гербицидов в 2017 году отобрана Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания "Азерсыгорта"", - говорится в сообщении.
ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
А.Ахундов
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