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АПК 04.07.2017 09:22

Агролизинг выбрал Азерсыгорта страховщиком удобрений и гербицидов

ОАО "Агролизинг" определилось со страховщиком минеральных удобрений и гербицидов, приобретаемых обществом в течение 2017 года, говорится в сообщении компании.

"По итогам опроса котировок, для страхования удобрений и гербицидов в 2017 году отобрана Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания "Азерсыгорта"", - говорится в сообщении.

ОАО "Агролизинг" входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АГРОЛИЗИНГ, УДОБРЕНИЯ, СТРАХОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]