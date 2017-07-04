Армения подвергла позиции ВС Азербайджана минометному обстрелу – Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 128 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя и 60-миллиметровые минометы (9 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А.Ахундов
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