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Макроэкономика 04.07.2017 09:36

Евро укрепился до 1,9356 AZN/1EURO

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 июля сохранил на уровне 1,7021 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 4 июля ЦБА установил на уровне 1,9356 манат/1EUR (3 июля - 1,9426 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 июля установил на уровне 0,0287 манат/1RUB (3 июля - 0,0289 манат/1RUB).

А.Ахундов

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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]