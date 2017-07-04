Евро укрепился до 1,9356 AZN/1EURO

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 июля сохранил на уровне 1,7021 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 4 июля ЦБА установил на уровне 1,9356 манат/1EUR (3 июля - 1,9426 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 июля установил на уровне 0,0287 манат/1RUB (3 июля - 0,0289 манат/1RUB).

А.Ахундов