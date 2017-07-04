Тиллерсон в воскресенье нанесет краткий визит в Киев - СМИ

В ближайшее воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит на Украину, сообщило во вторник интернет-издание "Украинская правда".

"Рекс Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часа. Пока неизвестно, с кем госсекретарь США встретится в Киеве", - говорится в сообщении со ссылкой на источники в дипломатическими кругах.

Издание считает, что этот визит является достижением украинской дипломатии, он важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в кулуарах саммита G20 в Гамбурге.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визита Р.Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне".

Также в этом месяце ожидается визит в Киев генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме того, П.Порошенко анонсировал визит на Украину в августе министра энергетики США Рика Пери, а в ближайшие месяцы - министра обороны США Джеймса Мэттиса.