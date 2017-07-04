Южная Корея не исключает, что пущенная КНДР ракета была межконтинентальной

Ракета, запущенная во вторник Северной Кореей, могла относиться к классу межконтинентальных баллистических ракет (МБР), заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Такое заявление, по сообщениям СМИ из Сеула, глава государства сделал на заседании совета безопасности страны, который был созван в президентской резиденции после анализа военными данных о полете ракеты.
В то же время Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое в течение 37 минут отслеживало полет, пришло к выводу, что пущенная ракета была баллистической ракетой средней дельности.
Как сообщалось, во вторник Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты.
"Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного образца в сторону Восточно-Китайского моря... около 09:40 (по местному времени, 03:40 мск)", - говорилось в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
По данным южнокорейских военных, ракета преодолела расстояние около 930 км и после примерно 40 минут полета упала в море.
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