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Дальнее зарубежье 04.07.2017 10:20

Южная Корея не исключает, что пущенная КНДР ракета была межконтинентальной

Ракета, запущенная во вторник Северной Кореей, могла относиться к классу межконтинентальных баллистических ракет (МБР), заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Такое заявление, по сообщениям СМИ из Сеула, глава государства сделал на заседании совета безопасности страны, который был созван в президентской резиденции после анализа военными данных о полете ракеты.

В то же время Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое в течение 37 минут отслеживало полет, пришло к выводу, что пущенная ракета была баллистической ракетой средней дельности.

Как сообщалось, во вторник Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты.

"Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного образца в сторону Восточно-Китайского моря... около 09:40 (по местному времени, 03:40 мск)", - говорилось в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, ракета преодолела расстояние около 930 км и после примерно 40 минут полета упала в море.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РАКЕТА, ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]