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ТЭК 04.07.2017 10:09

Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель

Цены на нефть опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущих восьми сессий - самого длительного периода роста рынка более чем за семь лет.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 опустилась на $0,28 (0,56%) - до $49,4 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подорожали на $0,91 (1,87%) - до $49,68 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,24 (0,51%) - до $46,83 за баррель. Контракт подорожал на $1,03 (2,24%) - до $47,07 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Цены на нефть упали более чем на 14% в первом полугодии 2017 года на опасениях, что усилия по ограничению добычи государствами ОПЕК+ не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке в условиях наращивания добычи американскими производителями, пишет MarketWatch.

Однако в минувшую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о первом за 24 недели и втором с начала текущего года сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США. Число таких установок за неделю сократилось на 2 единицы - до 756.

Помимо этого, Минэнерго США на прошлой неделе сообщило о сокращении добычи нефти в США на 100 тыс. баррелей в сутки.

"Сокращение числа действующих буровых одновременно с падением добычи может означать, что американский рынок ждет продолжительное снижение производства", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Опрос аналитиков, представителей нефтяных компаний и судовых брокеров, проведенный агентством Bloomberg, свидетельствует о повышении добычи нефти странами ОПЕК в июне до максимального уровня в этом году.

Государства ОПЕК увеличили добычу нефти в прошлом месяце на 260 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с маем.

Рост добычи связан главным образом с ростом производства нефти в странах, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи, - Ливии и Нигерии.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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