Минэкономики Азербайджана выбрало консультантов для развития СЭЗ

Министерство экономики Азербайджана выбрало консорциум компаний Ekvita Consulting/DMI Associates для поддержки развития специальных экономических зон, говорится в сообщении министерства.
"После оценки предложений, консорциум компаний Ekvita Consulting/DMI Associates объявлен победителем открытого тендера в рамках проекта поддержки развития специальных экономических зон. Минэкономики и консорциум уже заключили контракт", - отметили в ведомстве.
Тендер проводился в рамках грантовой программы по поддержке развития регионов.
Азербайджанская компания Ekvita оказывает юридические и налоговые консультационные услуги местным и зарубежным клиентам. DMI Associates – французская консультационная компания, специализирующаяся на проектах в сфере государственного управления, экономического развития и т.д.
А.Ахундов
Армения подвергла позиции ВС Азербайджана минометному обстрелу – Минобороны
Total заключила контракт с Тегераном почти на $5 млрд
Сирийские военные прекращают боевые действия до 6 июля в южных регионах страны
В Индии за полдня посадили 66 млн деревьев
Губернатора Нью-Джерси раскритиковали за отдых на закрытом им же пляже
Tesla начнет производство Model 3 на две недели раньше срока - Маск
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Южная Корея не исключает, что пущенная КНДР ракета была межконтинентальной
Тиллерсон в воскресенье нанесет краткий визит в Киев - СМИ
Трамп встретится с Меркель перед началом саммита G20 - офис канцлера ФРГ
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»