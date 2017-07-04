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Инфраструктура и тендеры 04.07.2017 10:20

Минэкономики Азербайджана выбрало консультантов для развития СЭЗ

Министерство экономики Азербайджана выбрало консорциум компаний Ekvita Consulting/DMI Associates для поддержки развития специальных экономических зон, говорится в сообщении министерства.

"После оценки предложений, консорциум компаний Ekvita Consulting/DMI Associates объявлен победителем открытого тендера в рамках проекта поддержки развития специальных экономических зон. Минэкономики и консорциум уже заключили контракт", - отметили в ведомстве.

Тендер проводился в рамках грантовой программы по поддержке развития регионов.

Азербайджанская компания Ekvita оказывает юридические и налоговые консультационные услуги местным и зарубежным клиентам. DMI Associates – французская консультационная компания, специализирующаяся на проектах в сфере государственного управления, экономического развития и т.д.

А.Ахундов

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, СЭЗ, КОНСУЛЬТАНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]