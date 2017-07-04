Минэкономики Азербайджана выбрало консультантов для развития СЭЗ

Министерство экономики Азербайджана выбрало консорциум компаний Ekvita Consulting/DMI Associates для поддержки развития специальных экономических зон, говорится в сообщении министерства.

"После оценки предложений, консорциум компаний Ekvita Consulting/DMI Associates объявлен победителем открытого тендера в рамках проекта поддержки развития специальных экономических зон. Минэкономики и консорциум уже заключили контракт", - отметили в ведомстве.

Тендер проводился в рамках грантовой программы по поддержке развития регионов.

Азербайджанская компания Ekvita оказывает юридические и налоговые консультационные услуги местным и зарубежным клиентам. DMI Associates – французская консультационная компания, специализирующаяся на проектах в сфере государственного управления, экономического развития и т.д.

А.Ахундов