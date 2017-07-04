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СНГ 04.07.2017 14:27

Северокорейская ракета не представляла опасности для РФ, ее полет отслеживался - Минобороны России

Баллистическая ракета, запущенная во вторник в Северной Корее, не представляла опасности для России, ее полет отслеживался средствами Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщает Минобороны РФ.

"Запуск был произведен в направлении от границ России, и опасности для РФ не представлял", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Уточняется, что "ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км, упав в центральной части Японского моря".

"Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности", - говорится в сообщении.

Во вторник Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.

По данным северокорейской стороны, ракета "Хвасон-14", за пуском которой наблюдал глава государства Ким Чен Ын, пролетела 933 км и достигла высоты 2802 м.

Ранее о том, что проведённое во вторник в КНДР испытание, могло быть испытанием межконтинентальной баллистической ракеты, сообщали представители США и Южной Кореи.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КНДР, РАКЕТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]