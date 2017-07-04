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Дальнее зарубежье 04.07.2017 14:55

Bulgaria Air обещает 4 июля решить проблему с задержками рейсов - АТОР

Болгарский авиаперевозчик Bulgaria Air планирует решить проблему задержек рейсов уже 4 июля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В понедельник, 3 июля, ситуация обсуждалась в Болгарии при участии местных властей и российского консула. Перевозчик сообщил, что планирует нормализовать расписание во вторник. Для этого были поставлены дополнительные рейсы", - говорится в сообщении.

В минувшие выходные и понедельник в Bulgaria Air сообщали, что причина задержек - шторм с ливнями, прошедший в Москве 30 июня. Кроме того, авиакомпания выполняет отмененную полетную программу в Бургас "ВИМ-Авиа".

"Вторая мера по нормализации расписания - посадка пассажиров Bulgaria Air на рейсы других перевозчиков, предложила Росавиация. Пассажиры всех задержанных рейсов авиакомпании Bulgaria Air могут сдать свои билеты и получить заплаченные за них деньги обратно, чтобы купить новые, но уже у других авиакомпаний", - уточнили в АТОР.

Из-за задержек рейсов в аэропорту Бургаса в Болгарии в выходные застряли более 200 туристов, ожидающих вылет в Россию. В ночь с понедельника на вторник пожаловались на задержки и пассажиры Bulgaria Air, ожидавшие вылет из Шереметьево. График вылета ближайших рейсов опубликован на сайте авиакомпании.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ, ЗАДЕРЖКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]