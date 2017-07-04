Bulgaria Air обещает 4 июля решить проблему с задержками рейсов - АТОР

Болгарский авиаперевозчик Bulgaria Air планирует решить проблему задержек рейсов уже 4 июля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В понедельник, 3 июля, ситуация обсуждалась в Болгарии при участии местных властей и российского консула. Перевозчик сообщил, что планирует нормализовать расписание во вторник. Для этого были поставлены дополнительные рейсы", - говорится в сообщении.

В минувшие выходные и понедельник в Bulgaria Air сообщали, что причина задержек - шторм с ливнями, прошедший в Москве 30 июня. Кроме того, авиакомпания выполняет отмененную полетную программу в Бургас "ВИМ-Авиа".

"Вторая мера по нормализации расписания - посадка пассажиров Bulgaria Air на рейсы других перевозчиков, предложила Росавиация. Пассажиры всех задержанных рейсов авиакомпании Bulgaria Air могут сдать свои билеты и получить заплаченные за них деньги обратно, чтобы купить новые, но уже у других авиакомпаний", - уточнили в АТОР.

Из-за задержек рейсов в аэропорту Бургаса в Болгарии в выходные застряли более 200 туристов, ожидающих вылет в Россию. В ночь с понедельника на вторник пожаловались на задержки и пассажиры Bulgaria Air, ожидавшие вылет из Шереметьево. График вылета ближайших рейсов опубликован на сайте авиакомпании.