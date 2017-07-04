Потерявшийся на неделю в тайге житель Кузбасса спасся от медведя на дереве

Полицейские обнаружили в тайге Чебулинского района Кузбасса мужчину, который заблудился на прошлой неделе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области во вторник.
Мужчина пропал по дороге в деревню Алексеевка, в которую направился через лес. В поисковой операции участвовали сотрудники полиции, МЧС, охотоведы и общественники, был также задействован беспилотник Росгвардии. Следы пропавшего нашли в одной из заброшенных деревень.
"Спустя два дня поисковая группа обнаружила место остановки разыскиваемого в районе заброшенной деревни Дальнесуразово. Здесь был найден шалаш, кострище и надпись на стволе дерева с указанием направления дальнейшего движения, которую оставил заблудившийся мужчина", - говорится в пресс-релизе.
При обследовании тайги на пятый день поисков пропавшего мужчину удалось отыскать. Он был сильно истощен, а также, благодаря своей собаке, спасся от медведя.
"Она бросилась на хищника, а мужчина в это время успел залезть на дерево и спрятаться. Медведь задрал собаку", - говорится в сообщении.
По данным управления, мужчина прошел около 40 километров без воды и еды.
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