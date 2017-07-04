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Это интересно 04.07.2017 15:11

Потерявшийся на неделю в тайге житель Кузбасса спасся от медведя на дереве

Полицейские обнаружили в тайге Чебулинского района Кузбасса мужчину, который заблудился на прошлой неделе, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области во вторник.

Мужчина пропал по дороге в деревню Алексеевка, в которую направился через лес. В поисковой операции участвовали сотрудники полиции, МЧС, охотоведы и общественники, был также задействован беспилотник Росгвардии. Следы пропавшего нашли в одной из заброшенных деревень.

"Спустя два дня поисковая группа обнаружила место остановки разыскиваемого в районе заброшенной деревни Дальнесуразово. Здесь был найден шалаш, кострище и надпись на стволе дерева с указанием направления дальнейшего движения, которую оставил заблудившийся мужчина", - говорится в пресс-релизе.

При обследовании тайги на пятый день поисков пропавшего мужчину удалось отыскать. Он был сильно истощен, а также, благодаря своей собаке, спасся от медведя.

"Она бросилась на хищника, а мужчина в это время успел залезть на дерево и спрятаться. Медведь задрал собаку", - говорится в сообщении.

По данным управления, мужчина прошел около 40 километров без воды и еды.

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Тэги: РОССИЯ, КУЗБАСС, ПОИСКИ, ТАЙГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]