Корпорация "Уралвагонзавод" планирует модернизировать производственные мощности для серийного выпуска танка "Армата" и самоходной гаубицы "Коалиция", говорится в годовом отчете корпорации.

"Реконструкция специального производства, направленная на развитие производства боевых, специальных и обеспечивающих машин Сухопутных войск на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата", - отмечается в отчете.

Среди приоритетов инвестпрограммы "Уралвагонзавода" в период с 2017 года также названа модернизация производственных мощностей по серийному выпуску колесной и гусеничной самоходных артиллерийских установок "Коалиция".

Новейший российский танк Т-14 "Армата", как ожидается, начнет поступать в Вооруженные силы после 2019 года, сообщил в июне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Я надеюсь, что "Урагвагонзавод" подтвердит, что 2019 год - это начало уже опытно-войсковой эксплуатации "Арматы". То есть, танк поступит уже не на полигоны промышленности, а уже на военные полигоны. А дальше - серия", - сообщил Д.Рогозин.

Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины. В апреле замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил "Интерфаксу-АВН", что у военного ведомства есть контракт на поставку партии из около 100 танков Т-14 "Армата".

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире.

В конце мая начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский сообщил, что военные рассчитывают на скорое начало серийных поставок новейших самоходных артиллерийских гаубиц "Коалиция-СВ".

"В войска серийно начнет поступать межвидовый артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", - сказал М.Матвеевский о планах на период до 2020 года.

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе - танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы условного противника.

1 октября прошлого года главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков заявил, что разработка новейшего межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" находится на завершающей стадии. "Боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы", - заявил главком.

"Уралвагонзавод" (перешел в Ростех) - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. "Уралвагонзавод" - единственный в РФ производитель танков.