Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9356 RUR   0.0287 GBR   2.2044 TRY   0.4787

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 36° 6 Июл 21° 30° 7 Июл 19° 27°

Дальнее зарубежье 04.07.2017 15:51

Греческая береговая охрана объяснила причину открытия предупредительного огня по турецкому торговому судну

Греческая береговая охрана во вторник подтвердила информацию о предупредительных выстрелах по торговому судну под турецким флагом.

"Береговая охрана острова Родос получила анонимное сообщение о том, что на торговом судне под названием Эй-Си-Ти под турецким флагом перевозят наркотики", - говорится в пресс-релизе греческой береговой охраны, который поступил в "Интерфакс" из пресс-службы посольства Греции в Москве. "Корабль береговой охраны Греции обнаружил судно в 3,5 морских милях северо-западнее острова Родос в греческих территориальных водах. Капитану было предписано следовать к побережью для инспекции. Капитан отказался выполнять это распоряжение, не отреагировал на звуковые сигналы, после этого по судну был открыт предупредительный огонь, но судно ушло в территориальные воды Турции. Греческая сторона проинформировала соответствующие турецкие власти о происшествии", - отмечается в сообщении.

Накануне об инциденте сообщила турецкая сторона, при этом МИД Турции назвал происшедшее "безосновательным деянием".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, МОРЕ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 близ берегов Турции, о пострадавших и разрушениях не сообщается Греция вернет Турции вертолет, на котором группа турецких военных сбежала после провала переворота Восемь турецких военных прибыли в Грецию на вертолете и запросили убежища - ТВ Анкара готова помочь Афинам в преодолении кризиса - турецкий премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]