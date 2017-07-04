Греческая береговая охрана объяснила причину открытия предупредительного огня по турецкому торговому судну

Греческая береговая охрана во вторник подтвердила информацию о предупредительных выстрелах по торговому судну под турецким флагом.

"Береговая охрана острова Родос получила анонимное сообщение о том, что на торговом судне под названием Эй-Си-Ти под турецким флагом перевозят наркотики", - говорится в пресс-релизе греческой береговой охраны, который поступил в "Интерфакс" из пресс-службы посольства Греции в Москве. "Корабль береговой охраны Греции обнаружил судно в 3,5 морских милях северо-западнее острова Родос в греческих территориальных водах. Капитану было предписано следовать к побережью для инспекции. Капитан отказался выполнять это распоряжение, не отреагировал на звуковые сигналы, после этого по судну был открыт предупредительный огонь, но судно ушло в территориальные воды Турции. Греческая сторона проинформировала соответствующие турецкие власти о происшествии", - отмечается в сообщении.

Накануне об инциденте сообщила турецкая сторона, при этом МИД Турции назвал происшедшее "безосновательным деянием".