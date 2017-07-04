Греческая береговая охрана объяснила причину открытия предупредительного огня по турецкому торговому судну

Греческая береговая охрана во вторник подтвердила информацию о предупредительных выстрелах по торговому судну под турецким флагом.
"Береговая охрана острова Родос получила анонимное сообщение о том, что на торговом судне под названием Эй-Си-Ти под турецким флагом перевозят наркотики", - говорится в пресс-релизе греческой береговой охраны, который поступил в "Интерфакс" из пресс-службы посольства Греции в Москве. "Корабль береговой охраны Греции обнаружил судно в 3,5 морских милях северо-западнее острова Родос в греческих территориальных водах. Капитану было предписано следовать к побережью для инспекции. Капитан отказался выполнять это распоряжение, не отреагировал на звуковые сигналы, после этого по судну был открыт предупредительный огонь, но судно ушло в территориальные воды Турции. Греческая сторона проинформировала соответствующие турецкие власти о происшествии", - отмечается в сообщении.
Накануне об инциденте сообщила турецкая сторона, при этом МИД Турции назвал происшедшее "безосновательным деянием".
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
В Нахчыване начались специальные тактические учения подразделений ПВО ООА
Правительство Азербайджана готовит госпрограммы в сферах занятости, демографии, статистики
Курс манат/доллар на 5 июля - 1,7022 AZN/$1
Денежная база в Азербайджане в I полугодии выросла на 5,3%, в июне – на 6,2%
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в I полугодии увеличились на 25%, в июне – на 3%
Национальные библиотеки Азербайджана и Ирана подпишут Меморандум о взаимопонимании
Потерявшийся на неделю в тайге житель Кузбасса спасся от медведя на дереве
Поставки автомобилей Tesla выросли в полтора раза во II квартале
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
29 выпускников Бакинской Высшей Школы Нефти будут работать в STAR (Турция)
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»