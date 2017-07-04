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Дальнее зарубежье 04.07.2017 16:03

Бойцы сирийской оппозиции вошли в старый город Ракки

Оппозиционные Сирийские демократические силы (СДС) при поддержке международной антитеррористической коалиции прорвались в старый город Ракки.

Официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон сообщил журналистам, что коалиция точечными ударами пробила две небольшие бреши в 2,5-километровой стене, окружающей старый город. Через эти проемы бойцы СДС прорвались в наиболее укрепленную часть Ракки, которую террористическая группировка ИГИЛ объявила своей столицей в Сирии.

Как отмечает курдский телеканал "Рудау", стена старого города была построена в период между 771 и 775 годами.

СДС, костяк которых составляют курдские Отряды народной самообороны, начали генеральный штурм Ракки в начале июня.

В конце прошлой недели после освобождения многих кварталов в восточной, северной, западной и южной частях Ракки бойцам СДС удалось полностью блокировать город.

По данным командования международной коалиции, в Ракке находится около 2,5 тыс боевиков ИГИЛ.

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Тэги: СИРИЯ, РАККА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]