Бойцы сирийской оппозиции вошли в старый город Ракки

Оппозиционные Сирийские демократические силы (СДС) при поддержке международной антитеррористической коалиции прорвались в старый город Ракки.

Официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон сообщил журналистам, что коалиция точечными ударами пробила две небольшие бреши в 2,5-километровой стене, окружающей старый город. Через эти проемы бойцы СДС прорвались в наиболее укрепленную часть Ракки, которую террористическая группировка ИГИЛ объявила своей столицей в Сирии.

Как отмечает курдский телеканал "Рудау", стена старого города была построена в период между 771 и 775 годами.

СДС, костяк которых составляют курдские Отряды народной самообороны, начали генеральный штурм Ракки в начале июня.

В конце прошлой недели после освобождения многих кварталов в восточной, северной, западной и южной частях Ракки бойцам СДС удалось полностью блокировать город.

По данным командования международной коалиции, в Ракке находится около 2,5 тыс боевиков ИГИЛ.