Двух наркокурьеров ликвидировали таджикские пограничники на границе с Афганистаном

Военнослужащие пограничных войск ГКНБ Таджикистана за сутки были вынуждены дважды вступать в боестолкновения с вооруженными наркокурьерами на границе с Афганистаном.

Начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Мухаммад Улугходжаев сообщил во вторник "Интерфаксу", что накануне пограничниками была пресечена попытка вооруженного прорыва государственной границы контрабандистами с территории Афганистана на участке в зоне ответственности пограничного отряда "Пандж".

По его словам, в ходе боестолкновения наркокурьеры бежали на территорию Афганистана. На месте происшествия пограничники обнаружили 16 кг гашиша, автомат АКМ-74 и магазин к нему.

М.Улугходжаев рассказал также, что около полуночи пограничным нарядом была пресечена попытка вооруженного прорыва границы и переброски наркотиков в зоне ответственности пограничного отряда "Хамадони".

"В ходе осмотра места боестолкновения были обнаружены тела двух неизвестных контрабандистов 30-35 лет, 4 кг чараса (смолка с листьев и соцветий конопли) и 1 кг опия. Управлением ГКНБ по Хатлонской области ведется следствие", - сообщил М.Улугходжаев.