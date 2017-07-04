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СНГ 04.07.2017 16:19

Двух наркокурьеров ликвидировали таджикские пограничники на границе с Афганистаном

Военнослужащие пограничных войск ГКНБ Таджикистана за сутки были вынуждены дважды вступать в боестолкновения с вооруженными наркокурьерами на границе с Афганистаном.

Начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Мухаммад Улугходжаев сообщил во вторник "Интерфаксу", что накануне пограничниками была пресечена попытка вооруженного прорыва государственной границы контрабандистами с территории Афганистана на участке в зоне ответственности пограничного отряда "Пандж".

По его словам, в ходе боестолкновения наркокурьеры бежали на территорию Афганистана. На месте происшествия пограничники обнаружили 16 кг гашиша, автомат АКМ-74 и магазин к нему.

М.Улугходжаев рассказал также, что около полуночи пограничным нарядом была пресечена попытка вооруженного прорыва границы и переброски наркотиков в зоне ответственности пограничного отряда "Хамадони".

"В ходе осмотра места боестолкновения были обнаружены тела двух неизвестных контрабандистов 30-35 лет, 4 кг чараса (смолка с листьев и соцветий конопли) и 1 кг опия. Управлением ГКНБ по Хатлонской области ведется следствие", - сообщил М.Улугходжаев.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, НАРКОКУРЬЕРЫ, ПЕРЕСТРЕЛКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]