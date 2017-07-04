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Дальнее зарубежье 04.07.2017 14:09

Тегеран откроет временные консульства в Саудовской Аравии на время хаджа - МИД Ирана

Иранские власти получили согласие Эр-Рияда на открытие временных консульств на территории Саудовской Аравии на время хаджа, сообщает во вторник МИД Ирана.

"Некоторые сотрудники из консульского отдела министерства иностранных дел Ирана будут размещены в Джидде, Мекке и Медине для предоставления консульских услуг иранским паломникам на время хаджа", - пояснил представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.

Ранее власти Саудовской Аравии разрешили паломникам из Ирана совершить в этом году хадж. В 2016 году иранским паломникам-шиитам впервые почти за 30 лет не удалось совершить хадж в Саудовскую Аравию из-за того, что две страны не смогли договориться по вопросам безопасности и логистики после того, как годом ранее в давке на хадже погибли 460 граждан Ирана.

Эр-Рияд и Тегеран разорвали дипломатические отношения в январе 2016 года после погрома посольства Саудовской Аравии в иранской столице и нападения на генконсульство королевства в иранском городе Мешхеде, которые последовали за решением саудовских властей казнить шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, КОНСУЛЬСТВА, ПАЛОМНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]