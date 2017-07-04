Тегеран откроет временные консульства в Саудовской Аравии на время хаджа - МИД Ирана

Иранские власти получили согласие Эр-Рияда на открытие временных консульств на территории Саудовской Аравии на время хаджа, сообщает во вторник МИД Ирана.

"Некоторые сотрудники из консульского отдела министерства иностранных дел Ирана будут размещены в Джидде, Мекке и Медине для предоставления консульских услуг иранским паломникам на время хаджа", - пояснил представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.

Ранее власти Саудовской Аравии разрешили паломникам из Ирана совершить в этом году хадж. В 2016 году иранским паломникам-шиитам впервые почти за 30 лет не удалось совершить хадж в Саудовскую Аравию из-за того, что две страны не смогли договориться по вопросам безопасности и логистики после того, как годом ранее в давке на хадже погибли 460 граждан Ирана.

Эр-Рияд и Тегеран разорвали дипломатические отношения в январе 2016 года после погрома посольства Саудовской Аравии в иранской столице и нападения на генконсульство королевства в иранском городе Мешхеде, которые последовали за решением саудовских властей казнить шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.