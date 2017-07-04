Консорциум Шах-Дениз в рамках Стадии-2 завершил установку верхних строений технологической платформы на опорном блоке

Верхние строения технологической платформы с жилыми блоками, построенной в рамках проекта Стадия-2 разработки месторождения Шах-Дениз, установлены на опорном блоке в море, говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

«Верхние строения были отправлены в море в июне текущего года и 2 июля прибыли к месту назначения. Процесс установки верхних строений на опорном блоке платформы «STB-1» успешно завершился 3 июля», - отмечается в информации.

По данным BP-Azerbaijan, на платформу уже доставлены менеджеры и рабочий персонал для наладочно-монтажных работ и уже началась подготовка к их выполнению.

Как сообщалось, вес верхних строений составляет 12,4 тыс. тонн, длина – 100 метров, ширина – 60 метров. Они включают жилой блок на 100 человек, четыре основных электрических генератора на 60 МВт и оборудование для подводной добычи.

Отправка в море верхних строений для производственной платформы запланирована на август 2017 года.

Контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума "Шах-Дениз" 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Стоимость "Стадии-2" оценивается в $28 млрд. Годовой объем добычи в рамках "Стадии-2" составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции. Поставки газа в Европу начнутся в 2020 году.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Н.Аббасова