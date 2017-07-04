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Регион 04.07.2017 14:52

Встреча Путина с Трампом согласована на 7 июля - Ушаков

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита "группы двадцати" запланирована на 7 июля, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Согласована на седьмое (июля - ИФ)", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]