Встреча Путина с Трампом согласована на 7 июля - Ушаков

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита "группы двадцати" запланирована на 7 июля, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Согласована на седьмое (июля - ИФ)", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.