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Регион 04.07.2017 17:01

Почти на 40% за четыре месяца выросло число российских туристов, посетивших Венгрию

Число российских туристов, приезжающих в Венгрию, растет, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"За первые четыре месяца (2017 года - ИФ) к нам в страну приехало более 50 тысяч российских туристов, а это обозначает рост на 39% ", - сказал П.Сийярто журналистам во вторник.

В свою очередь глава Минздрава России Вероника Скворцова, которая является председателем российской части Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявила, что наблюдается рост и числа венгерских туристов. По ее словам, в прошлом году прирост составил 3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]