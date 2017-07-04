Почти на 40% за четыре месяца выросло число российских туристов, посетивших Венгрию

Число российских туристов, приезжающих в Венгрию, растет, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"За первые четыре месяца (2017 года - ИФ) к нам в страну приехало более 50 тысяч российских туристов, а это обозначает рост на 39% ", - сказал П.Сийярто журналистам во вторник.

В свою очередь глава Минздрава России Вероника Скворцова, которая является председателем российской части Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заявила, что наблюдается рост и числа венгерских туристов. По ее словам, в прошлом году прирост составил 3%.