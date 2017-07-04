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Дальнее зарубежье 04.07.2017 17:17

Стратегическое партнерство Китая и России укрепляет стабильность в мире - Си Цзиньпин

Партнерские отношения России и Китая приносят пользу не только двум странам, но поддерживают стабильность во всем мире, считает председатель КНР Си Цзиньпин.

"Наше стратегическое партнёрство пошло на пользу не только нам, но также привнесло огромную положительную энергию в поддержание мира и безопасности во всем мире в качестве стабилизатора и краеугольного камня в быстро меняющейся международной обстановке", - сказал Си Цзиньпин в ходе российско-китайских переговоров на высшем уровне в расширенном составе.

Он отметил, что РФ и КНР "следовало бы прикладывать усилия для укрепления отношений".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе визита в Москву лидера КНР стороны "имели возможность в узком составе поговорить по всем направлениям двустороннего сотрудничества".

"Это касалось и политического взаимодействия, международных дел, экономики, военного, военно-технического сотрудничества и гуманитарного взаимодействия", - сказал В.Путин.

"В таком широком составе у нас есть возможность дать слово нашим коллегам, министрам, вице-премьерам и более детально поговорить по тем вопросам, которые для нас представляют наибольший интерес", - сказал российский президент.

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Тэги: КИТАЙ, ЛИДЕР, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]