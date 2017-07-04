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Транспорт и связь 04.07.2017 15:15

АЖД с 15 июля повысит тарифы на перевозки пассажиров внутри республики и скоростными поездами

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 15 июля повысит тарифы на железнодорожные пассажироперевозки внутри республики и на перевозки скоростными поездами, отмечается в информации общества.

«С 15 июля при перевозке пассажиров внутри Азербайджана и в скоростных поездах коэффициент стоимости проезда в нижних местах в купе и вагонах типа плацкарты составит 1,2 от базового тарифа», - отмечается в информации.

АЖД подчеркивает, что изменение тарифов направлено на улучшение качества услуг, оказываемых пассажирам, обеспечение гибкого тарифного регулирования и регулирования стоимости проезда.

Н.Аббасова

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Тэги: АЖД, ТАРИФЫ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]