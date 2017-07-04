АЖД с 15 июля повысит тарифы на перевозки пассажиров внутри республики и скоростными поездами

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) с 15 июля повысит тарифы на железнодорожные пассажироперевозки внутри республики и на перевозки скоростными поездами, отмечается в информации общества.

«С 15 июля при перевозке пассажиров внутри Азербайджана и в скоростных поездах коэффициент стоимости проезда в нижних местах в купе и вагонах типа плацкарты составит 1,2 от базового тарифа», - отмечается в информации.

АЖД подчеркивает, что изменение тарифов направлено на улучшение качества услуг, оказываемых пассажирам, обеспечение гибкого тарифного регулирования и регулирования стоимости проезда.

Н.Аббасова