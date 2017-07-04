Азербайджанская страховая компания "AtaSigorta" расширяет сеть обслуживания клиентов в Баку, отмечается в сообщении компании.

"В Баку начали функционировать филиал "Xatai" и представительство "Bayil", - отмечается в сообщении.

В целом, сеть обслуживания AtaSigorta в настоящее время включает более 40 филиалов, представительств и офисов.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования. Уставный капитал компании составляет 12,4 млн манатов.

А.Азизов