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Финансы 04.07.2017 15:41

AtaSigorta расширяет сеть обслуживания клиентов в Баку

Азербайджанская страховая компания "AtaSigorta" расширяет сеть обслуживания клиентов в Баку, отмечается в сообщении компании.

"В Баку начали функционировать филиал "Xatai" и представительство "Bayil", - отмечается в сообщении.

В целом, сеть обслуживания AtaSigorta в настоящее время включает более 40 филиалов, представительств и офисов.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования. Уставный капитал компании составляет 12,4 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СТРАХОВЩИК, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СЕТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]