Финляндия покупает у России дом в центре Петербурга за 500 млн руб

Правительство Финляндии покупает у России помещения в здании на Большой Конюшенной улице Петербурга, где в 1890-1918 году жил экономист Николай Даниэльсон, а в настоящее время располагается Дом Финляндии.
"Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский подписал соглашение о продаже помещений в здании Дома Финляндии в Санкт-Петербурге. По условиям соглашения правительство Финляндии покупает помещения общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров за 508,1 млн рублей", - говорится в сообщении Минэкономразвития, размещенном в официальном аккаунте министерства в одной из социальных сетей.
Ранее сообщалось, что продажа проводится в рамках укрепления и развития взаимодействия между странами в области культуры, предпринимательства и образования.
Здание на Большой Конюшенной улице было построено в 1847 году по проекту архитектора Гаральда Боссе.
В настоящее время здесь находится Дом Финляндии, который является центром финской культуры, науки и бизнеса в Санкт-Петербурге. В нем располагаются Институт Финляндии, представительства крупнейших финских городов, Ассоциация внешней торговли Финляндии (Finpro), Санкт-Петербургское представительство Финско-Российской Торговой палаты, Санкт-Петербургская финская школа и другие организации.
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