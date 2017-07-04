Суд в Челябинской области 3 августа огласит приговор экс-сенатору Цыбко

Озерский городской суд (Челябинская область) 3 августа вынесет приговор обвиняемому во взяточничестве бывшему сенатору Константину Цыбко, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в приемной председателя суда во вторник.
"Сегодня подсудимый выступил с последним словом. Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 10 часов утра 3 августа", - сказала представитель суда.
Как сообщалось, гособвинение просит назначить К.Цыбко наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, штрафа в размере 500 млн рублей и конфискации доли его московской квартиры, а также доли двух квартир его родителей и гараж отца.
24 сентября 2015 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по уголовному делу в отношении К.Цыбко. Он обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2011 году К.Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова 17,5 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность.
Кроме того, К.Цыбко обвиняется в получении в 2012 году как лично, так и при посредничестве Е.Тарасова 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Челябинской области.
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