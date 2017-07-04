ITC предлагает Азербайджану сотрудничать для прямого доступа азербайджанских товаров на международные рынки e-торговли

Международный торговый центр (ITC) предлагает Азербайджану наладить сотрудничество для получения прямого доступа азербайджанских товаров на международные рынки электронной торговли, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Глава Минэкономики Шахин Мустафаев во вторник обсудил с директором ITC Аранча Гонзалес перспективы развития сотрудничества.

В ходе встречи А.Гонзалес подчеркнула, что для сотрудничества Международного торгового центра с Азербайджаном имеется большой потенциал. «В частности, по мнению А.Гонзалес, есть все возможности для успешного сотрудничества в сфере повышения конкурентоспособности продукции, производимой малыми и средними предприятиями в Азербайджане, увеличения их экспорта на международные рынки, а также для получения прямого доступа азербайджанских товаров на международные электронные коммерческие платформы, такие как Ebay», - подчеркивается в информации.

Ш.Мустафаев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан придает особое значение международному опыту в развитии малого и среднего предпринимательства, повышении конкурентоспособности экспорта.

По его словам, в этом вопросе сотрудничество Азербайджана с ITC может стать выгодным. Глава Минэкономики подчеркнул, что для развития связей с этой организацией большое значение будет иметь соглашение, которое будет подписано между МТЦ и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

ITC создан в 1964 году в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ) в целях предоставления развивающимся странам торговой информации и консультационных услуг в области развития экспорта.

ITC является межправительственной организацией системы ООН. Мандат центра включает в себя оказание технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в сфере международной торговли, включая проведение специализированных семинаров и подготовку аналитических документов и рекомендаций.

Н.Аббасова