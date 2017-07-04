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СНГ 04.07.2017 18:17

РЖД зимой могут вдвое увеличить срок предварительной продажи билетов, до 120 дней

ОАО "Российские железные дороги" с декабря может перейти к продаже билетов в поезда дальнего следования за 120 дней до отправления, допускают в компании.

"С (вводом - ИФ) нового графика (движения - ИФ) мы планируем ввести глубину продаж 120 суток. На все поезда дальнего следования. Мы технически готовы, сейчас проводим тестирование", - заявил начальник департамента по управлению бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Максим Шнейдер на брифинге во вторник.

То есть, в декабре откроется продажа на начало апреля, уточнил он. При этом топ-менеджер отметил, что принцип продаж будет такой же, как и сейчас - кто планирует поездку заранее, тот приобретает дешевле.

Сейчас РЖД продают билеты за 60 суток. При этом в феврале президент монополии Олег Белозеров говорил, что компания "планирует в ближайшее время перейти и на 90 суток и, возможно, увеличить этот срок до 120 дней, чтобы планировать летние отпуска".

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Тэги: РОССИЯ, ЖЕЛДОРОГА, БИЛЕТЫ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]