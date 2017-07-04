РЖД зимой могут вдвое увеличить срок предварительной продажи билетов, до 120 дней

ОАО "Российские железные дороги" с декабря может перейти к продаже билетов в поезда дальнего следования за 120 дней до отправления, допускают в компании.

"С (вводом - ИФ) нового графика (движения - ИФ) мы планируем ввести глубину продаж 120 суток. На все поезда дальнего следования. Мы технически готовы, сейчас проводим тестирование", - заявил начальник департамента по управлению бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" РЖД Максим Шнейдер на брифинге во вторник.

То есть, в декабре откроется продажа на начало апреля, уточнил он. При этом топ-менеджер отметил, что принцип продаж будет такой же, как и сейчас - кто планирует поездку заранее, тот приобретает дешевле.

Сейчас РЖД продают билеты за 60 суток. При этом в феврале президент монополии Олег Белозеров говорил, что компания "планирует в ближайшее время перейти и на 90 суток и, возможно, увеличить этот срок до 120 дней, чтобы планировать летние отпуска".