Туркмения предлагает новый маршрут экспорта газа в Китай - через Афганистан

Туркмения выступила с инициативой разработки нового маршрута поставок природного газа в Китай - через Афганистан, Таджикистан и Киргизию.

Кабул поддерживает это предложение Ашхабада, заявил президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани на переговорах в Ашхабаде с Гурбангулы Бердымухамедовым, репортаж о встрече которых показало туркменское телевидение.

Выдвинутая главой Туркмении инициатива говорит о намерении проложить уже второй трубопровод по афганской территории. Кроме того, не исключено, что идея наладить поставки туркменского газа в Китай через Афганистан имеет цель заменить ранее обсуждавшийся проект маршрута через Узбекистан, Таджикистан и Киргизию.

Стороны на переговорах отметили важность строящегося газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). "Мы подтвердили свои обязательства по проекту ТАПИ и верим, что все страны выполнят свои обязательства по этому проекту. Я надеюсь, что мы будем свидетелями его реализации", - отметил на брифинге афганский лидер.

В настоящее время туркменский газ поставляется в КНР по газопроводу Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай, который был введен в эксплуатацию в декабре 2009 года. Он имеет три ветки общей мощностью 55 млрд кубометров в год. По этому трубопроводу в настоящее время поставляется также узбекский и казахстанский газ. В сентябре 2013 года главы Туркмении и КНР подписали соглашение о строительстве четвертой нитки мощностью 25 млрд кубометров год по новому маршруту - через Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Пока строительство не начато.

Ашхабад и Пекин ранее заключили соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, согласно которому Туркмения к 2018 году доведет поставки газа в КНР до 65 млрд кубометров в год.