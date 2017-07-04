Volkswagen возвращается на иранский рынок вслед за Peugeot и Boeing

Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen планирует возобновить продажи продукции одноименного бренда в Иране вслед за Peugeot, Boeing и рядом других западных компаний.
Как говорится в сообщении Volkswagen, компания заключила соглашение с местным импортером Mammut Khodro о поставках моделей Tiguan и Passat. В августе Volkswagen начнет продажи автомобилей в Иран впервые за 17 лет.
"Бренд Volkswagen заполнит еще одно белое пятно на мировой автомобильной карте, вернувшись в Иран", - приводятся в пресс-релизе слова менеджера проектов Volkswagen в Иране Андерса Сундта Йенсена.
Mammut Khodro уже импортирует в Иран грузовики Scania - эта марка также является частью группы Volkswagen.
По оценкам правительства Ирана, на которые ссылается Volkswagen, в среднесрочной перспективе в стране ежегодно будет продаваться около 3 млн новых автомобилей.
Volkswagen пришел в Иран в 1950-е годы с легендарным "жуком", в 60-е к нему добавились минивэны Bulli, в 90-е - субкомпакты Gol.
Для автопроизводителей Европы и США открытие иранского рынка стало удачным решением проблем слабого роста в странах с развивающейся экономикой, включая Россию, Китай и Бразилию. С 2014 года Иран является одним из главных экспортных направлений для китайских автоконцернов.
До закрытия иранского рынка из-за санкций доминирующие позиции на нем занимали французские компании - Renault и Peugeot (PSA Group). Они поставляли в страну полностью разобранные машинокомплекты (CKD), которые собирались на заводах иранских производителей, включая Iran Khodro и Saipa.
Группа PSA стала первым западным автоконцерном, вернувшимся в Иран: в прошлом году она объявила о модернизации завода Peugeot под Тегераном и начале выпуска автомобилей Citroen в стране. Чуть позже, осенью 2016 года Renault сообщила о строительстве нового завода, рассчитанного на 150 тыс. автомобилей в год.
Бурному росту иранского рынка, как ожидается, будет способствовать высокая численность населения - почти 80 млн человек, большинству из которых меньше 30 лет, а также растущая доля среднего класса и высокий потенциал в области энергетики: по доказанным запасам нефти Иран занимает четвертое, а по запасам газа - второе место в мире.
Согласно апрельскому прогнозу BMI Research, производство автомобилей в Иране будет расти в среднем на 11% в год до конца 2021 года.
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