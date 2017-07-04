Uber хочет координировать работу на Украине, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане через штаб-квартиру в Киеве

Международная компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей с водителем, строит в Киеве помещение для размещения своей штаб-квартиры, которая будет координировать работу на Украине, в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане.
Об этом сообщил генеральный менеджер Uber на Украине, в Азербайджане, Белоруссии и Казахстане Алексей Стах на пресс-конференции в Киеве во вторник, приуроченной к годовщине деятельности Uber на Украине. По его словам, штат работников штаб-квартиры будет насчитывать 50 человек, в настоящее время в офисе Uber на Украине работает 20 человек.
Говоря о планах компании, А.Стах отметил, что Uber заинтересована в работе во всех региональных центрах Украины, в частности, в Запорожье, Кривом Роге и Николаеве. В настоящее время Uber обслуживает на Украине пять городов (Киев, Одессу, Львов, Днепр, Харьков), зафиксировано более 1 млн скачиваний приложения.
Региональный менеджер также сообщил, что Uber расширила линейку сервисов, доступных для жителей Киева, запустив с 4 июля премиальный сервис UberBlack, к которому будут подключены автомобили премиум-класса.
Кроме того, компания изучает возможность внедрения продукта Uber Kids - заказа автомобилей с детскими креслами.
Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и на Украине.
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