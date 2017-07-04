Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9356 RUR   0.0287 GBR   2.2044 TRY   0.4787

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.07 Brent   49.68

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 24° 36° 6 Июл 21° 30° 7 Июл 19° 27°

ТЭК 04.07.2017 16:40

Цены на нефть сдержанно снижаются, Brent у $49,5 за баррель

Цены на нефть опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущих восьми сессий - самого длительного периода роста рынка более чем за семь лет.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 уменьшилась на $0,21 (0,42%) - до $49,47 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,17 (0,36%) - до $46,9 за баррель. Основной сессии на NYMEX во вторник не будет - США празднуют День независимости.

Аналитики BMI Research (подразделение Fitch Group) вслед за многими инвестбанками ухудшили среднегодовой прогноз для нефти Brent с $57 до $54 за баррель, поскольку сокращения нефтедобычи государствами ОПЕК+ медленнее, чем ожидалось, оказывают положительное влияние на соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке.

Вместе с тем BMI ожидает, что средняя цена Brent во II полугодии повысится до $55,2 за баррель с $52,8 за баррель за период с начала 2017 года.

Опасения аналитиков вызывает быстрое восстановление добычи на сланцевых месторождениях США и возобновившийся рост поставок из Ливии и Нигерии. "Вместе эти три рынка добавили около 1 млн баррелей в сутки за первые шесть месяцев 2017 года, ухудшив эффект от соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении производства", - говорится в обзоре BMI.

По оценкам BMI Research, среднегодовая цена Brent в 2018 году составит $55 за баррель, в 2019 году ожидается рост до $61 за баррель, в 2020 году - до $67, в 2021 году - до $69 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть опускается после восьми сессий роста, Brent подешевела до $49,4 за баррель Нефть дорожает 8-ую сессию подряд, цена Brent выросла до $49,4 за баррель Нефть дорожает на данных о снижении буровых установок в эксплуатации в США, Brent у $48,9 Нефть торгуется на максимуме за две недели, Brent у $47,8 за баррель Нефть растет шестую сессию подряд, Brent подорожала до $47,5 за баррель Цена барреля Brent опустилась ниже $45 за баррель впервые с 15 ноября

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]