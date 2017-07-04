Цены на нефть сдержанно снижаются, Brent у $49,5 за баррель

Цены на нефть опускаются во вторник после подъема по итогам предыдущих восьми сессий - самого длительного периода роста рынка более чем за семь лет.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 уменьшилась на $0,21 (0,42%) - до $49,47 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,17 (0,36%) - до $46,9 за баррель. Основной сессии на NYMEX во вторник не будет - США празднуют День независимости.
Аналитики BMI Research (подразделение Fitch Group) вслед за многими инвестбанками ухудшили среднегодовой прогноз для нефти Brent с $57 до $54 за баррель, поскольку сокращения нефтедобычи государствами ОПЕК+ медленнее, чем ожидалось, оказывают положительное влияние на соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке.
Вместе с тем BMI ожидает, что средняя цена Brent во II полугодии повысится до $55,2 за баррель с $52,8 за баррель за период с начала 2017 года.
Опасения аналитиков вызывает быстрое восстановление добычи на сланцевых месторождениях США и возобновившийся рост поставок из Ливии и Нигерии. "Вместе эти три рынка добавили около 1 млн баррелей в сутки за первые шесть месяцев 2017 года, ухудшив эффект от соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении производства", - говорится в обзоре BMI.
По оценкам BMI Research, среднегодовая цена Brent в 2018 году составит $55 за баррель, в 2019 году ожидается рост до $61 за баррель, в 2020 году - до $67, в 2021 году - до $69 за баррель.
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