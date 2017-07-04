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Регион 04.07.2017 18:33

Число посетивших Грузию граждан РФ в 1 полугодии выросло на 27,7%

В январе-июне 2017 года Грузию посетило 507,1 тыс. граждан России, что на 27,7% больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает во вторник информационно-аналитический департамент грузинского МВД.

При этом в июне приток визитеров из РФ вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 37,4%, а по сравнению с июнем прошлого года - на 45%, до 136 тыс. человек. Это наивысший июньский показатель за последние 11 лет, в результате чего россияне по числу визитеров в минувшем месяце вышли на второе место после Армении.

По количеству граждан, посетивших Грузию за шесть месяцев текущего года, Россия занимает четвертую позицию после Азербайджана, Армении и Турции.

По данным МВД, более половины россиян воспользовалось единственной в настоящее время сухопутной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через Дарьяльское ущелье. По этому пути пересекли границу Грузии через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс - Казбеги" 232,6 тыс. граждан РФ, что на 17,7% больше, чем в январе-июне 2016 года. Россияне составили 51,6% всех визитеров, воспользовавшихся этим КПП.

В первом полугодии 2017 года Грузию посетили 2 млн 996,2 тыс. иностранцев, что на 13,4% больше по сравнению с январем-июнем прошлого года. Из них туристов было 1 млн 310 тыс. человек (рост на 29%), транзитом побывали в республике 611,2 тыс. человек (рост на 17%), остальные 1 млн 75 тыс. - визитеры другой категории (снижение на 2,7%).

В 2016 году Грузию посетили 6 млн 350,8 тыс. иностранцев - на 7,6% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%).

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯНЕ, ПОЕЗДКИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]