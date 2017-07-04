Формат встречи Путина и Трампа должен устраивать и Москву, и Вашингтон - Лавров

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в формате, который устроит обе стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В формате, который будет удобен американцам и нам", - сказал министр иностранных дел РФ во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.