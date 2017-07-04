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Регион 04.07.2017 18:49

Формат встречи Путина и Трампа должен устраивать и Москву, и Вашингтон - Лавров

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в формате, который устроит обе стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В формате, который будет удобен американцам и нам", - сказал министр иностранных дел РФ во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Тэги: РОССИЯ, США, ВСТРЕЧА, ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]