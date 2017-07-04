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Дальнее зарубежье 04.07.2017 19:05

ГПБ и китайская China Chengtong Group создадут совместный инвестфонд объемом до $1 млрд

Газпромбанк и китайская корпорация China Chengtong Holding Group договорились о создании совместного инвестиционного фонда объемом до $1 млрд.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, находящегося в России с официальным визитом.

Подробности меморандума ГПБ раскрывать не стал.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ГПБ, КОРПОРАЦИЯ, ИНВЕСТФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]