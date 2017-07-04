ГПБ и китайская China Chengtong Group создадут совместный инвестфонд объемом до $1 млрд

Газпромбанк и китайская корпорация China Chengtong Holding Group договорились о создании совместного инвестиционного фонда объемом до $1 млрд.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали в рамках встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, находящегося в России с официальным визитом.

Подробности меморандума ГПБ раскрывать не стал.