Валютные резервы Центробанка Азербайджана в I полугодии увеличились на 25%, в июне – на 3%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $4 млрд 964,1 млн на 30 июня 2017 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли $3 млрд 974,4 млн. Таким образом, в I-ом полугодии 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 24,9%.
При этом в июне валютные резервы Центробанка увеличились на $138,7 млн или на 2,9%.
Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.
А.Азизов
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