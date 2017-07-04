Национальные библиотеки Азербайджана и Ирана подпишут Меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании планируют подписать Национальные библиотеки Азербайджана и Ирана, отмечается в сообщении Минкультуры и туризма Азербайджана.
Вопрос подписания данного документа обсуждался на встрече министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева и вице-президента Ирана, гендиректора Национальной библиотеки и архивного управления Ашрафа Буруджерди.
«В ходе беседы была достигнута договоренность о начале подготовки к подписанию Меморандума о взаимопонимании между национальными библиотеками Азербайджана и Ирана в рамках намеченной на проведение в этом году в Баку Международной книжной выставки-ярмарки», - отмечается в сообщении.
Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества между национальными библиотеками двух стран и проведения совместной книжной выставки.
Р.Бабаев
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