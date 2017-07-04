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Наука и образование 04.07.2017 17:14

Национальные библиотеки Азербайджана и Ирана подпишут Меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании планируют подписать Национальные библиотеки Азербайджана и Ирана, отмечается в сообщении Минкультуры и туризма Азербайджана.

Вопрос подписания данного документа обсуждался на встрече министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева и вице-президента Ирана, гендиректора Национальной библиотеки и архивного управления Ашрафа Буруджерди.

«В ходе беседы была достигнута договоренность о начале подготовки к подписанию Меморандума о взаимопонимании между национальными библиотеками Азербайджана и Ирана в рамках намеченной на проведение в этом году в Баку Международной книжной выставки-ярмарки», - отмечается в сообщении.

Собеседники также обсудили перспективы сотрудничества между национальными библиотеками двух стран и проведения совместной книжной выставки.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, БИБЛИОТЕКИ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]